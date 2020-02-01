Artık biraz yavaşla!

Yarı yaşındaki gençler gibi partiden partiye koşan TV yıldızına yakın çevresinden uyarı geldi.
BACKGRID USA
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1
HİÇBİR PARTİYİ KAÇIRMIYOR
Kardashian-Jenner kız kardeşlerin belki de en sessiz ve sakinlerinden biri gibi görünen Kourtney Kardashian aslında hepsinden daha hızlı çıktı. 40 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian'ın, yarı yaşındaki gençler gibi hiçbir parti kaçırmadan oradan oraya koşturması, yaşadığı yoğun gece hayatı yakın çevresini endişelendirmeye başladı.
2
SABAHIN İLK IŞIKLARINDA EVE DÖNÜYOR
Kourtney Kardashian'ın artık biraz daha sakin bir hayat yaşaması gerektiğini düşünen arkadaşlarının yıldızı biraz yavaşlaması konusunda uyardığı iddia edildi. ABD magazin basınındaki haberlere göre arkadaşları, Kardashian'ın partilerden eve sabahın ilk saatlerinde döndüğünü ve ertesi gün de öğleden sonra saatlerine kadar uyuduğunu anlattı.
3
YAKIN ÇEVRESİ ENDİŞELİ
Kourtney Kardashian'ın haftanın beş gecesi dışarıda olduğu ve aslında çok da iyi tanımadığı kalabalıklarla vakit geçirdiği belirtiliyor. İddialara göre Kardashian'ın yakın çevresi onu bu hayat tarzından uzaklaşması gerektiği konusunda uyarıyor.
4
AŞK BİTTİ AMA BİRLİKTE EĞLENİYORLAR
Üç çocuğunun babası olan Scott Disick ile ilişkisini bitiren Kardashian, iki yıl boyunca 26 yaşındaki Younes Bendjima ile aşk yaşamıştı. İkili romantik ilişkilerini bitirseler de sık sık birlikte vakit geçiriyor. Kardashian ve Bendjima sık sık Miami gece hayatında birlikte görülüyor.
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BİRAZ GERİDE KALMAK İSTEMİŞTİ
Kris Jenner ile Robert Kardashian'ın en büyük çocuğu olan Kourtney Kardashian bir süre önce ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashian adlı TV programında biraz daha geri planda kalmak istediğini söylemişti. Kardashian, çocuklarıyla biraz daha fazla vakit geçirmek için böyle bir karar verdiğini açıklamıştı.
6
ÇOCUKLARININ BABASIYLA GÖRÜŞÜYOR
Kourtney Kardashian, 2006 ile 2015 yılları arasında Scott Disick ile birlikte oldu. Hiç evlenmeyen çiftin Mason, Penelope, Reign adında üç tane çocuğu bulunuyor. Romantik ilişkileri bitse de Kardashian ve Disick zaman zaman çocukları için bir araya geliyorlar. Hatta iki yıl önce Kourtney Kardashian, Scott Disick ve onun yeni sevgilisi Sofia Richie, üç cocuğu da yanlarına alarak birlikte tatile çıkmıştı.