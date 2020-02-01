Artık biraz yavaşla!

ÇOCUKLARININ BABASIYLA GÖRÜŞÜYOR Kourtney Kardashian, 2006 ile 2015 yılları arasında Scott Disick ile birlikte oldu. Hiç evlenmeyen çiftin Mason, Penelope, Reign adında üç tane çocuğu bulunuyor. Romantik ilişkileri bitse de Kardashian ve Disick zaman zaman çocukları için bir araya geliyorlar. Hatta iki yıl önce Kourtney Kardashian, Scott Disick ve onun yeni sevgilisi Sofia Richie, üç cocuğu da yanlarına alarak birlikte tatile çıkmıştı.