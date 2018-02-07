Artık bildiğiniz gibi değil

Bir zamanlar çılgın hayatı ve bitmeyen skandallarıyla sık sık gündeme gelen Miley Cyrus son dönemde sadece işleriyle anılıyor. Grammy töreninde Elton John ile sahnede sergilediği performans ile tak not alan Cyrus, bu kez de Los Angeles'ta görüntülendi. 25 yaşındaki yıldız, tanıtım yüzü olduğu spor ayakkabı firmasının reklam filmi için saatlerce ter döktü. Cyrus, set molasında da kendisini görüntüleyen fotoğrafçıları şakacı mimikleriyle güldürdü.
Miley Cyrus, bir süredir "hayatının aşkı" Liam Hemsworth ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
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