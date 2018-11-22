'Artık beni kabus olarak görmekten vazgeç'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına eski manken Sevda Demirel konuk oldu. Kim Kardasian'a benzemek için yaptırdığı estetiklerle gündemde olan Demirel, yıllar önce tokat attığı Hande Ataizi ile barışmak istediğini söyledi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına eski manken Sevda Demirel konuk oldu. Kim Kardasian'a benzemek için yaptırdığı estetiklerle gündemde olan Demirel, yıllar önce tokat attığı Hande Ataizi ile barışmak istediğini söyledi.
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