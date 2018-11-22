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'Artık beni kabus olarak görmekten vazgeç'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına eski manken Sevda Demirel konuk oldu. Kim Kardasian'a benzemek için yaptırdığı estetiklerle gündemde olan Demirel, yıllar önce tokat attığı Hande Ataizi ile barışmak istediğini söyledi.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
22.11.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:
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Artık beni kabus olarak görmekten vazgeçNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına eski manken Sevda Demirel konuk oldu. Kim Kardasian'a benzemek için yaptırdığı estetiklerle gündemde olan Demirel, yıllar önce tokat attığı Hande Ataizi ile barışmak istediğini söyledi.

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