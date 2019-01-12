Artık bambaşka bir hayatı var!

Hepsi’nin 4 kadın solisti Yasemin Yürük, Gülçin Ergül, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı, artık başka kulvarlarda boy gösteriyor. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damga vuran grup dağıldıktan sonra Yasemin Yürük’ün tercihi ise müzik yerine spor oldu.
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