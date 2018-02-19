Artan yemekleri değerlendirmenin yolları

Fazla yapılmış, tüketilememiş yemeklerinizi günlerce buzdolabında bekletip sonunda çöpe dökmek durumunda kalıyorsanız farklı alternatifler denemekten kaçınmayın. Bu içeriğimizde artan yemekleri nasıl değerlendirebileceğinizden bahsedeceğiz.
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