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Artan yemekleri değerlendirmenin yolları

Artan yemekleri atmak yerine değerlendirmek en iyi yöntemlerin başında geliyor. İşte yapabileceklerinizden bazıları...

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:
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Artan yemekleri değerlendirmenin yollarıNext

Fazla yapılmış, tüketilememiş yemeklerinizi günlerce buzdolabında bekletip sonunda çöpe dökmek durumunda kalıyorsanız farklı alternatifler denemekten kaçınmayın. Bu içeriğimizde artan yemekleri nasıl değerlendirebileceğinizden bahsedeceğiz.

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