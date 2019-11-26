Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 yer" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyü, Safranbolu'nun küçük bir özeti konumunda olurken her yıl binlerce turist ağırlıyor.
Fernando de Noronha, Brezilya kıyılarından 354 km uzakta olan Atlas Okyanusu'ndaki 21 ada ve adacıktan oluşan bir takımada... Burayı ilginç kılansa bir zamanlar ülkenin en tehlikeli suçlularına ev sahipliği yapması… Şimdilerde bu cennet ada kalabalıktan uzaklaşmak için mükemmel bir yer. Masmavi suları, çeşitli vahşi yaşam süren canlıları ve bozulmamış plajları ile büyük ilgi görüyor. İşte benzersiz hikâyesiyle okuyunca içinizi ısıtacak Fernando de Noronha hakkında ilginç bilgiler…