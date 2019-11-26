Arnavutköy'de binanın çatısı alev alev yandı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde sivrisinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Yüksel Sezgin'i (57), ağaçtan topladığı incirde bulunan bir sivrisineğin soktuğu ortaya çıktı. Yüksel Sezgin'in ağabeyi Recai Sezgin, "Normalde bir insanı arı soksa eli şişer. Bunda olmadı, eli çürüdü. Zaten hemen fark ederek hastaneye getirdim. 'Yürü' dedim yürüyemedi. Odasına gidemedi, emekleyemedi" dedi.
Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden Antalya'nın Alanya ilçesinde nüfusun yüzde 10'unu 82 ülkeden yerleşik yabancı oluşturuyor.