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Arkasından usulca yaklaştı, ünlü oyuncu dondu kaldı

Çok genç yaşta şöhrete ulaşan Katie Holmes, mütevazı tavırlarını hiç değiştirmedi. Bazen yalnız başına bazen de kızı Suri'yle kalabalık New York sokaklarında dolaşan, metro ile seyahat eden 40 yaşındaki Holmes, zaman zaman hayranlarının sevgi gösterileriyle de karşılaşıyor.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
30.09.2019 - 11:06 | Son Güncelleme:
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Arkasından usulca yaklaştı, ünlü oyuncu dondu kaldıNext

Bu kural yine bozulmadı.

Holmes, önceki gün yine kalabalık Manhattan sokaklarında yalnız başına yürüyordu, Güneş gözlüklerini takan, sıradan günlük bir kıyafet giyen Holmes'u buna rağmen hayranları ilk bakışta tanıdı.

BACKGRID USA

Etiketler: suri cruise , manhattan
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