Arkasından usulca yaklaştı, ünlü oyuncu dondu kaldı
Çok genç yaşta şöhrete ulaşan Katie Holmes, mütevazı tavırlarını hiç değiştirmedi. Bazen yalnız başına bazen de kızı Suri'yle kalabalık New York sokaklarında dolaşan, metro ile seyahat eden 40 yaşındaki Holmes, zaman zaman hayranlarının sevgi gösterileriyle de karşılaşıyor.
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