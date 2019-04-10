Arkadaştık sevgili olduk, şimdi bebek bekliyoruz

Onların hikayesi biraz değişik. Sette tanıştılar, hatta aynı dizide oynadılar ama farklı farklı zamanlarda. Önce arkadaş oldular, sonra sevgili... 2016'da evlendiler. Şimdi de kısa bir süre sonra aralarına katılacak ikiz bebeklerini bekliyorlar.
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