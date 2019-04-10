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Arkadaştık sevgili olduk, şimdi bebek bekliyoruz

Onların hikayesi biraz değişik. Sette tanıştılar, hatta aynı dizide oynadılar ama farklı farklı zamanlarda. Önce arkadaş oldular, sonra sevgili... 2016'da evlendiler. Şimdi de kısa bir süre sonra aralarına katılacak ikiz bebeklerini bekliyorlar.

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Hürriyet Haber
10.04.2019 - 14:56 | Son Güncelleme:
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Arkadaştık sevgili olduk, şimdi bebek bekliyoruzNext

İşte hem ekranın hem de sosyal medyanın gözde çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan'ın hikayesi.

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Etiketler: pelin akil , anıl altan , pelin akil anıl altan

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