Eve geldiğinde kimse yoktu... Sevgilisinden intikam almak için bunu yaptı!

Galler'de arkadaşlarıyla gece kulübüne eğlenmeye giden bir kadına yapılanlar ülke basınında geniş yer buldu. Genç kadın erkek arkadaşının kendisine yönelik 'intikam planı' nedeniyle şoke olduğunu söyledi.
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