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    Haberler >Dünya>Eve geldiğinde kimse yoktu... Sevgilisinden intikam almak için bunu yaptı!

    Eve geldiğinde kimse yoktu... Sevgilisinden intikam almak için bunu yaptı!

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    Hürriyet Haber
    13.05.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:
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    Eve geldiğinde kimse yoktu... Sevgilisinden intikam almak için bunu yaptıNext

    Galler'de arkadaşlarıyla gece kulübüne eğlenmeye giden bir kadına yapılanlar ülke basınında geniş yer buldu. Genç kadın erkek arkadaşının kendisine yönelik 'intikam planı' nedeniyle şoke olduğunu söyledi.

    Etiketler: son dakika , son haber , haberler , haber

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