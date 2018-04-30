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Arkadaşlarım değil kızlarım

Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Çoğu kameralar karşısında dünyaya gelip öyle de büyüyorlar. Bazıları da anneleri gibi kamera önünde bir kariyer tercih ediyorlar.

Hürriyet Haber
30.04.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:
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 Bazen öyle durumlar oluyor ki ünlü anneler kızlarıyla yan yana sokağa çıktıklarında arkadaş gibi görünüyorlar. İşte görenlere "sanki anne ile kızı değil de abla ile kardeşleri " dedirten ünlü anneler ve kızları.  

Hürriyet Arşiv, Instagram, Backgrid USA, Backgrid UK, AFP, AP 

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