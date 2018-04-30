Arkadaşlarım değil kızlarım

Bazen öyle durumlar oluyor ki ünlü anneler kızlarıyla yan yana sokağa çıktıklarında arkadaş gibi görünüyorlar. İşte görenlere "sanki anne ile kızı değil de abla ile kardeşleri " dedirten ünlü anneler ve kızları.
Hürriyet Arşiv, Instagram, Backgrid USA, Backgrid UK, AFP, AP
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