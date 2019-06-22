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'Arkadaşlar' doğum gününde buluştu

Bir dönem rol aldıkları izlenme rekorları kıran diziyle konuşulan "kadim dostlar" plajdaki doğum günü kutlamasında buluştu.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
22.06.2019 - 11:23 | Son Güncelleme:
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Arkadaşlar doğum gününde buluştuNext

1980'li yılların gözde dizisi Friends'in (Arkadaşlar) yıldızları yeniden bir arada. Dizinin kadrosunda yer alan Courtney Cox 55'inci yaşını kutladı. Cox'u, Meksika'nın gözde tatil beldesi Cabo San Lucas'taki bu kutlamada, hem dizideki hem de hayattaki en yakın dostları da yalnız bırakmadı.

BACKGRID USA 

Etiketler: courtney cox , jennifer aniston , friends

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