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Arkadaş gibi görünüyorlar ama... Benimle iyi geçirmek yararına olur

Bütün dünyanın gözü İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini üzerinde... Biri üçüncü çocuğunu dünyaya getiren ve geleceğin kraliçesi gözüyle bakılan Kate Middleton, diğer yanda ise hızlı çapkın Prens Harry'yi dize getirip evlenen Meghan Markle.

Hürriyet Haber
18.07.2018 - 13:19 | Son Güncelleme:
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Arkadaş gibi görünüyorlar ama... Benimle iyi geçirmek yararına olurNext

  Her ikisi de 36 yaşında olan iki kadın geçen hafta sonu Wimbledon Açık'ta maç izlemeye birlikte gitti. Uzaktan bakıldığında da çok iyi anlaştıklarını düşündü herkes. Peki gerçekten öyle mi? 

Etiketler: düşes

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