Arkadaş gibi görünüyorlar ama... Benimle iyi geçirmek yararına olur
Bütün dünyanın gözü İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini üzerinde... Biri üçüncü çocuğunu dünyaya getiren ve geleceğin kraliçesi gözüyle bakılan Kate Middleton, diğer yanda ise hızlı çapkın Prens Harry'yi dize getirip evlenen Meghan Markle.
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