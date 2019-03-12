Arkadaki manzarayı görseydi

Instagram'da ünlülerin paylaştığı selfie pozlarına bakarken hiç dikkatinizi çekti mi? Bazıları o pozlarda her ne kadar son derece kusursuz da görünse çevrelerindeki bazı ayrıntılar dikkat dağıtıyor. Bazı ünlüler sadece kendilerinin nasıl göründüğüne odaklanınca, fotoğrafı çektikleri odanın dağınıklığı, ayna karşısında oraya buraya saçılmış kozmetik malzemeleri ya da arka planda bir koltuğun üzerine öylesine bırakılmış giysiler bazen kendilerinden daha fazla dikkat çekiyor.
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