Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Arkadaki manzarayı görseydi

Arkadaki manzarayı görseydi

Kamerada nasıl göründüğüne odaklanınca bu ayrıntıyı kaçırdı!

Hürriyet Haber
12.03.2019 - 15:21 | Son Güncelleme:
1 / 18
Arkadaki manzarayı görseydiNext

 Instagram'da ünlülerin paylaştığı selfie pozlarına bakarken hiç dikkatinizi çekti mi? Bazıları o pozlarda her ne kadar son derece kusursuz da görünse çevrelerindeki bazı ayrıntılar dikkat dağıtıyor. Bazı ünlüler sadece kendilerinin nasıl göründüğüne odaklanınca, fotoğrafı çektikleri odanın dağınıklığı, ayna karşısında oraya buraya saçılmış kozmetik malzemeleri ya da arka planda bir koltuğun üzerine öylesine bırakılmış giysiler bazen kendilerinden daha fazla dikkat çekiyor.

İşte ünlülerin o pozları.

INSTAGRAM 

Etiketler: instagram , sosyal medya , ünlülerin selfie'leri

En Yeni Kelebek Galeriler

Arkadaki manzarayı görseydi

Arkadaki manzarayı görseydi

49 yıl önce!

49 yıl önce!

Kendisi de aşkı da çok ünlü... Onu tanıdınız mı?

Kendisi de aşkı da çok ünlü... Onu tanıdınız mı?

Dizi oyuncusu hayatını Instagram'da yaşıyor

Dizi oyuncusu hayatını Instagram'da yaşıyor

'Kızım, sen ve ben...'

'Kızım, sen ve ben...'

Yeni sevgili coşkusu mu?

Yeni sevgili coşkusu mu?

Ünlü çiftin mutlu günü... İkizler doğdu!

Ünlü çiftin mutlu günü... İkizler doğdu!

Şok iddia: Nişan yüzüğünü taktı, aldattı

Şok iddia: Nişan yüzüğünü taktı, aldattı

Çocukluk hayalleri gerçek oldu

Çocukluk hayalleri gerçek oldu

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.