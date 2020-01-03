Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh ikinci kez baba oluyor!
Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh, 4 yıllık birlikteliğin ardıdan 2017 yılında aile arasında gerçekleşen törenle Özge Turna ile nikah masasına oturmuştu.
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Birlikteliklerinde 7, evliliklerinde ise 3 yılı geride bırakan çiftten müjdeli haber gelmiş, Çoruh'un 2. kez baba olacağı ortaya çıkmıştı.
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Şevket Çoruh ve hamile eşinden aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Çoruh, eşinin göbeğini tuttuğu kareyi Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü: Gel Turnam şen bağım. 2020 Turna karşılaması!
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Şevket Çoruh, ilk evkliliğini 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gülay Karacaoğlu ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten Gülenay adını verdikleri bir de kızları oldu. Ancak evlilik uzun sürmedi; Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu 2003 yılında boşandı.
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Gülenay şimdi 23 yaşında bir üniversite öğrencisi... Ünlü olan anne ve babasına rağmen kameralardan uzak duran Gülenay sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor!