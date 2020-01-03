Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh ikinci kez baba oluyor!

Şevket Çoruh, ilk evkliliğini 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gülay Karacaoğlu ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten Gülenay adını verdikleri bir de kızları oldu. Ancak evlilik uzun sürmedi; Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu 2003 yılında boşandı.