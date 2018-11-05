Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Arka arkaya açıkladılar! İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Arka arkaya açıkladılar! İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı vergi indirimleri sonrası bir dizi sektörden arka arkaya indirim haberi geldi. Söz konusu sektörlerin başında ise otomotiv geliyor. ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıyacak. İşte otomobil markalarına yansıyan model model indirimler...

Hürriyet Haber
05.11.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:
1 / 46
Arka arkaya açıkladılar İşte otomobilde model model indirimli fiyatlarNext

Mercedes B180

Eski Satış Fiyatı: 209.300 TL

Yeni Satış Fiyatı: 188.370 TL

İndirim Miktarı: 20.930 TL

Etiketler: haberler
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.