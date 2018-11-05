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Arka arkaya açıkladılar! İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı vergi indirimleri sonrası bir dizi sektörden arka arkaya indirim haberi geldi. Söz konusu sektörlerin başında ise otomotiv geliyor. ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıyacak. İşte otomobil markalarına yansıyan model model indirimler...
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