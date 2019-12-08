ARD’nin densiz belgeseline her yerde protesto

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik densiz yayın yapan Alman devlet televizyonu ARD, Köln kentinde protesto edildi.
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Köln’ün Appellhofplatz semtindeki ARD’nin merkez stüdyoları önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, basın bildirisi okuyup televizyonda yayınlanan belgesele tepki gösterdi. Dev bir Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı gösteri, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
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Eylemi düzenleyen 12 dernek ve sivil toplum kuruluşu adına bildiri okuyan Alper İnci, herkesi Atatürk’e saldırı kampanyalarına karşı gerçekçi ve mantıklı olmaya çağırdı.
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Alman halkının sağduyusuna güvendiklerini belirten İnci, “Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni Hitler diktatörlüğü ile eşitlemek, utanç verici bir iftiradır. Türkiye Cumhuriyeti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik fikrini temel ilke edinmiş bir Cumhuriyettir” dedi.
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Atatürk’ün Nazi rejimi ile işbirliği yaptığı iddiasının, gerçekleri tamamen çarpıtan bölücü bir zihniyetin ürünü olduğunu ifade eden İnci, şöyle devam etti:
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“Bu iddianın aksine Türkiye, Ernst Reuter, Ernst Hirsch, Erich Auerbach, Bruno Taut gibi aydınları ülkesinde barındırarak özgür ve refah içinde bir yaşam sürmelerine vesile olmuştur. Bahsi geçen aydınlar ve niceleri, Nazi Almanyası’nın işkence, baskı, zulüm ve ölüm tehdidinden kurtulmuş, aydın fikirlerini Türkiye Cumhuriyeti’nde yeşertmiştir.”
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Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri, İzmir Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
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Atatürkçü Düşünce Dernekleri tarafından Almanya’nın birçok kentinde ARD protestoları düzenlendi. ARD’ye bağlı Nord Deutsche Rundfunk (NDR) binasının önünde toplanan dernek üyeleri, yağmurlu havaya rağmen 1 saat kadar bina önünde kalarak Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açtı. Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği (HADD) Başkanı Serdar Temur Türkçe ve Almanca açıklama yaptı.
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Belgeselin içerik olarak hiçbir şekilde gerçeklerle örtüşmediği, bunun kabul edilir bir durum olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Bu belgesel, sunum şekli ve içerik olarak Almanya’da huzur içinde yaşayan Türk toplumunda büyük bir kızgınlık uyandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti din özgürlüğü ve sosyal hukuk devleti temel taşları üzerine kurulmuştur. Aleviler Türk halkının temel unsurudur. Cemevlerinde Atatürk’ün resimleri asılıdır. ‘Atatürk Alevileri nasıl katlettirdi’ demek ve tarihi bu denli çarpıtma isteği, bilgisizliğin de ötesinde sorumsuzluktur.”