ARD’nin densiz belgeseline her yerde protesto

Belgeselin içerik olarak hiçbir şekilde gerçeklerle örtüşmediği, bunun kabul edilir bir durum olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Bu belgesel, sunum şekli ve içerik olarak Almanya’da huzur içinde yaşayan Türk toplumunda büyük bir kızgınlık uyandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti din özgürlüğü ve sosyal hukuk devleti temel taşları üzerine kurulmuştur. Aleviler Türk halkının temel unsurudur. Cemevlerinde Atatürk’ün resimleri asılıdır. ‘Atatürk Alevileri nasıl katlettirdi’ demek ve tarihi bu denli çarpıtma isteği, bilgisizliğin de ötesinde sorumsuzluktur.”