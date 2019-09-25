Arda Turan'ı şüphe kurtardı

Berkay ile 9 Ekim 2018 gecesi yaşadığı kavga sonrası Arda Turan’ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü futbolcuya “cinsel taciz” suçundan verdiği beraat kararının gerekçesini de açıkladı.
Berkay ile 9 Ekim 2018 gecesi yaşadığı kavga sonrası Arda Turan’ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü futbolcuya “cinsel taciz” suçundan verdiği beraat kararının gerekçesini de açıkladı.
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