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Arda Turan'ı şüphe kurtardı

Berkay ile 9 Ekim 2018 gecesi yaşadığı kavga sonrası Arda Turan’ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü futbolcuya “cinsel taciz” suçundan verdiği beraat kararının gerekçesini de açıkladı.

Damla Güler
25.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Arda Turanı şüphe kurtardıNext

Berkay ile 9 Ekim 2018 gecesi yaşadığı kavga sonrası Arda Turan’ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü futbolcuya “cinsel taciz” suçundan verdiği beraat kararının gerekçesini de açıkladı.

Etiketler: özlem ada şahin

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