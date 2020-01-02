Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan’ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

ANNE ÇOCUĞUNA KENDİSİ BAKMALI



* Çocuk aile ile birlikte, sevgi ile büyümeli. Dadı bana yardımcıdır. "Paranız çok, doğurup dadılara veriyorsunuz. Öyle ben de hamile kalırdım" diyenler oluyor. Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum.