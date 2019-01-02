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    Arayan yok soran yok! Lüks araçlar çürüyor

    Siirt’te çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 3 milyon TL’yi bulan 70 araç çürümeye terk edildi.

    İHA
    02.01.2019 - 12:08 | Son Güncelleme:
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    Arayan yok soran yok Lüks araçlar çürüyorNext

    Siirt’te aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu milyonluk araçlar çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 3 milyon TL’yi bulan 70 araç, sahiplerinin kendilerini almasını bekliyor.

    Etiketler: Otomobil

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