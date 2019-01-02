Arayan yok soran yok! Lüks araçlar çürüyor

Siirt’te aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu milyonluk araçlar çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 3 milyon TL’yi bulan 70 araç, sahiplerinin kendilerini almasını bekliyor.
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