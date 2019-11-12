Aralık celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? MSB’den celp tercihi işlemlerine ilişkin duyuru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAralık celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? MSB’den celp tercihi işlemlerine ilişkin duyuru
GeriGündem Aralık celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? MSB’den celp tercihi işlemlerine ilişkin duyuru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
12 Kasım 2019 - 15:42,

Aralık celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? MSB’den celp tercihi işlemlerine ilişkin duyuru

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından celp tercihi işlemlerine ilişkin duyuru yapıldı. 2019 yılında askere gitmesi gereken ancak yoklama yaptırmayan gençlere için yayımlanan duyuruda yoklama işlemlerinin yapılması gerektiğine yer verildi. Duyuruyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de aralık celbi askerlik yerleri oldu. Peki, Aralık celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1



MSB (Milli Savunma Bakanlığı) ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları için açıklamada bulunmuştu. Yayınlanan takvime göre aralık 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını; 15 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Kasım - 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabilecekler.

2



2019 YILI ASKERLİK YOKLAMASI, ASKERLİK HİZMET VE CELP TERCİHİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

1.01 Ocak 2019 tarihinde askerlik çağına giren 2000 doğumlu ve bu doğumlularla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerden yoklamasını yaptırmayanlar, yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

2. Yoklamaya tabi yükümlülerden 31 Aralık 2019 tarihine kadar yoklamasını yaptırmayanlar hakkında 7179 sayılı askeralma kanunu'nun 24’üncü maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

3. Yoklamasını yaptırdığı halde askerlik hizmet ve celp tercihlerini yapmayanlar, 31 aralık 2019 tarihine kadar e-devlet üzerinden veya askerlik şubesine müracaat ederek bu işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

4. Bu duyuru 7179 sayılı askeralma kanununun 27’nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

3

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

Sosyal medyanın popüler uygulamalarından biri olan Instagram'da kullanıcılar, Instagram dondurma işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Konu hakkında merak edilen bir diğer soru ise Dondurulan Instagram hesabının tekrar nasıl aktif edileceği ile ilgili. Peki Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

/
İLGİLİ GALERİLER

Af yasası ne zaman çıkacak? Af kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?

Ceza infaz indirimi düzenlemesine ilişkin beklentiler son günlerde tavan yaptı. İkinci Yargı Paketiyle birlikte gündeme gelmesi beklenen ceza indirimi ya da kamuoyunda bilinen adıyla 'af yasası' son günlerin merak konusu oldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? Af kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?

/