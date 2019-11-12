Aralık celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? MSB’den celp tercihi işlemlerine ilişkin duyuru

Sosyal medyanın popüler uygulamalarından biri olan Instagram'da kullanıcılar, Instagram dondurma işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Konu hakkında merak edilen bir diğer soru ise Dondurulan Instagram hesabının tekrar nasıl aktif edileceği ile ilgili. Peki Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?
Ceza infaz indirimi düzenlemesine ilişkin beklentiler son günlerde tavan yaptı. İkinci Yargı Paketiyle birlikte gündeme gelmesi beklenen ceza indirimi ya da kamuoyunda bilinen adıyla 'af yasası' son günlerin merak konusu oldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? Af kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?