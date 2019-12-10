Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık evde bakım parası güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller, 10 Aralık Salı günü Türkiye'nin pek çok noktasında ikamet eden binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Evde bakım parası almak için hesaplarında herhangi bir hareket olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, aralık ayının evde bakım parası yattı mı? İşte, 10 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi!



EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?



Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, evde bakım parası yatan iller hakkında detaylı bilgiler



Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.