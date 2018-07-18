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Aralarında 30 cm varmış!

Dizide iki sevgiliyi canlandıran oyuncular arasındaki boy farkı görenleri şaşırttı.

Hürriyet Haber
18.07.2018 - 09:03 | Son Güncelleme:
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Aralarında 30 cm varmışNext

Yasak Elma dizisi oyuncuları önceki akşam rol arkadaşları Şevval Sam'ın 'Müzeyyen' müzikalini izlemeye gitti. Geceye Onur Tuna ile Sevda Erginci birlikte katıldı. Dizide iki sevgiliyi canlandıran oyuncular arasındaki boy farkı görenleri şaşırttı.

Buradan yola çıkarak, ekranın gözde çiftleri arasındaki boy ve yaş farklarını derledik...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Etiketler: onur tuna , erkenci kuş , sevda erginci , demet özdemir

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