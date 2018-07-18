Aralarında 30 cm varmış!

Yasak Elma dizisi oyuncuları önceki akşam rol arkadaşları Şevval Sam'ın 'Müzeyyen' müzikalini izlemeye gitti. Geceye Onur Tuna ile Sevda Erginci birlikte katıldı. Dizide iki sevgiliyi canlandıran oyuncular arasındaki boy farkı görenleri şaşırttı.
Buradan yola çıkarak, ekranın gözde çiftleri arasındaki boy ve yaş farklarını derledik...
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