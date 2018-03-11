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    Haberler >Teknoloji>Aradan asırlar geçti, bedenleri çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri

    Aradan asırlar geçti, bedenleri çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri

    Mumyalama işleminin sırrı kurutma sürecinde yatıyor. Bu da vücuttaki tüm nemli oluşumların atılması ve tamamen kuru bir hale getirilmesi demek oluyor. Bedenlerin çürümesinin nedeni, bakterilerin nemli ortamda gelişim gösterip yayılmalarından kaynaklanıyor. Ancak suyun olmadığı bir ortamda bakterinin de hayatta kalması imkansız. Mısırlılar, tüm organları çıkarıp, bedeni içten dışa tuzlu bir karışımla kaplıyorlardı. Aradan 40 gün geçtiğinde, tuzlama işlemi geriye kalan tüm nemi emmiş oluyordu.

    Görüntü: Popular Science
    11.03.2018 - 03:15 | Son Güncelleme:
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    Aradan asırlar geçti, bedenleri çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleriNext

    Yüzyıllar önce öldü, cesedi hala ilk günkü gibi, yaşıyor!

    Yüz yıllardır çürümeyen bedenler ilginç bir görüntü oluşturuyor. Elbette bunun bir bilimsel dayanağı var! Bedenlerin çürümesinin nedeni, bakterilerin nemli ortamda gelişim gösterip yayılmalarından kaynaklanıyor. Ancak suyun olmadığı bir ortamda bakterinin de hayatta kalması imkansız. İşte yüzyıllardır çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri...

    Etiketler: mumya , mummy , çürüme
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