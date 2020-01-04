Arabayı çevrelediler! İşte Süleymani'nin cenazesinden kareler

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kazımiye semtinde Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.
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Törene katılan binlerce kişi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor.
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Süleymani'nin fotoğrafının bulunduğu aracı yaslı İranlılar çevirmiş durumda...
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
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İki araca düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, Haşdi Şabi komutanı Mühendis’in aralarında olduğu 10 kişi öldürülmüştü. Ölenlerin 5’i Iraklı, 5’i İranlıydı.
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.
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İranlı birçok yetkiliden yapılan açıklamalarda 'Karşılık verilecek' vurgusu yapılmıştı.