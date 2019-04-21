Arabası olanlar dikkat! Her an yangın çıkabilir

Dizel motorlu araçlar genelde yakıt tasarrufu nedeniyle tercih ediliyor. Standart benzinli 1.6 motora sahip araçlar 8-10 litre yakıt harcarken dizeller 6 litre civarında yakıt harcıyor. Bununla birlikte dizel otomobiller benzinlilere oranla biraz daha pahalıya satılıyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.