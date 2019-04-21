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Arabası olanlar dikkat! Her an yangın çıkabilir

Diesel Runaway olayıyla karşılaşmanız durumunda tecrübeniz yoksa arabanız küle dönebilir.

Burak TAŞÇI / Hurriyet.com.tr - Görseller: ingimage
21.04.2019 - 00:44 | Son Güncelleme:
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Arabası olanlar dikkat Her an yangın çıkabilirNext

Dizel motorlu araçlar genelde yakıt tasarrufu nedeniyle tercih ediliyor. Standart benzinli 1.6 motora sahip araçlar 8-10 litre yakıt harcarken dizeller 6 litre civarında yakıt harcıyor. Bununla birlikte dizel otomobiller benzinlilere oranla biraz daha pahalıya satılıyor.

Etiketler: dizel , motor , yangın , haberler
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