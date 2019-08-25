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Arabası olanlar dikkat! Hem çok kolay hem de faydalı...

Kış ayları gelmeden otomobilinizin boyasını hem dış etkilere karşı koruyup hem de parlatabilirsiniz. Üstelik profesyonel destek almadan kendiniz hızlı cila işlemini kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz...

Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr
25.08.2019 - 01:52 | Son Güncelleme:
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Arabası olanlar dikkat Hem çok kolay hem de faydalı...Next

Otomobili olan herkes arabasına iyi bakmaya çalışıyor. Bunun için ise bakımlarının ve temizliğinin zamanında yapılması gerekiyor.

Etiketler: otomobil , parlatma , haberler

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