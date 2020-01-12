Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İşte MTV'ye taksit yapan bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksitinin ödeme süreci yılbaşı itibarıyla başladı. 31 Ocak’a kadar ödemesi yapılması gereken vergi için bankalar da taksit seçeneklerini sunmaya başladı.
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İşte bankalara göre taksit seçenekleri
İş Bankası 3 taksit
Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üzerinden yapacağınız 300 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 2 taksit; gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile ya da Maximum Mobil uygulaması üstünden gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit.
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Kuveyt Türk 3 taksit
Kampanya 1 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlam Kart, Sale Plus, Seyyah Kart ve Özel Bankacılık kredi kartları ile yapılacak ödemelerde geçerlidir.
Kuveyt Türk sistemlerinde kayıtlı cep telefonundan ONAY MTV3T yazıp 2848’e sms gönderek kampanya kaydı kolayca gerçekleştirilebilir.
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Ziraat Bankası 3 taksit
01-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden yapılacak 100 TL ve üzeri MTV ödemeleri 3 taksite bölünecek.
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Vakıfbank 2 taksit
VakıfBank World kredi kartı sahipleri 2020 Ocak ayı MTV ödemelerini 2 taksitle yapabilecek. Kampanya 2-31 Ocak 2020 tarihleri arasında 100 TL ve üzeri ödemelerde geçerli olacak.
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Halkbank 3 taksit
1 Ocak-03 Şubat 2020 tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog’dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecek.
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Yapı Kredi 3 taksit
Yapı Kredi Worldcard ile 100 lira ve üzeri MTV ödemelerini 3 taksit ile yapılabiliyor.
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TEB
TEB kredi kartıyla 1-31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 750 TL akaryakıt veya otogaz alımı yaparak 2020 Ocak MTV ödemesini yüzde 20 indirimli ödeme imkanı sunuyor. Kampanyada maksimum 50 TL indirim kazanılabiliyor.
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Akbank 2 taksit
Akbank kredi kartı olan Axess kredi kartınız var ise, MTV ödemelerinizde 2 taksit kullanabilirsiniz.
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Garanti BBVA 3 taksit
GarantiPay ödemesi ile ödeme işlemini gerçekleştirirseniz, 30 TL indirim kazanabilirsiniz. Ayrıca Garanti Bankası Bonus kart ile MTV ödemesini yapmak isterseniz iki taksit imkanına sahip olabilirsiniz. Ayrıca GarantiPay ile ödeme işlemini gerçekleştirirseniz 3 taksite kadar taksit miktarını rahatlıkla çıkarabilmeniz mümkündür.