Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İşte MTV'ye taksit yapan bankalar

İşte bankalara göre taksit seçenekleri



İş Bankası 3 taksit



Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üzerinden yapacağınız 300 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 2 taksit; gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile ya da Maximum Mobil uygulaması üstünden gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit.