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Arabalarını havalimanında unuttular ama vergilerini ödüyorlar!
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından otoparkta terk edilmiş durumda olan araçlar sahiplerinin gelmesini bekliyor. Bazı araçların uzun yıllardır otoparkta yatmasına rağmen sahipleri vergilerini ödemeye devam ediyor.
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