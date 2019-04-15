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Arabalarını havalimanında unuttular ama vergilerini ödüyorlar!

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından otoparkta terk edilmiş durumda olan araçlar sahiplerinin gelmesini bekliyor. Bazı araçların uzun yıllardır otoparkta yatmasına rağmen sahipleri vergilerini ödemeye devam ediyor.

Burak TAŞÇI / Hurriyet.com.tr
15.04.2019 - 13:49 | Son Güncelleme:
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Arabalarını havalimanında unuttular ama vergilerini ödüyorlarNext

Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasının ardından TAV tarafından işletilen otoparkta bazı araçlar kaldı.

Etiketler: vergi , Motorlu Taşıtlar Vergisi , haberler
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