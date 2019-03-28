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Arabadan zor indi

Yeni yaşını kutlamak için gittiği gece kulübünde aracından inerken böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
28.03.2019 - 09:46 | Son Güncelleme:
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Arabadan zor indiNext

Sosyal medya sayesinde adını duyuran model Demi Rose, yeni yaşını kutladı. Rose 24'üncü yaşını Londra'daki bir gece kulübünde karşıladı. Gece için dar bir elbise giyen Rose, bu yüzden aracından inerken zor anlar yaşadı. Güzel model, herhangi bir sorunla karşılaşmamak için aracından son derece dikkatt i bir şekilde, her adımını hesaplayarak attı.

BACKGRID UK 

Etiketler: demi rose , kylie jenner , tyga

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