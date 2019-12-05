Arabada buğu problemini çözebilirsiniz... İşte o yöntem

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte arabalarda en büyük problem seyir halindeyken camların buğu yapması oluyor.
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Sorunun çözümü kolay ancak araç iç ısısının yükselmesi ve konforun düşmesi nedeniyle kaloriferin kullanımı pek de tercih edilmek istenmiyor.
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Bunun için bazı çözümler mevcut ve işe yaradığı da ispatlanmış durumda.
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İLK YÖNTEM KALORİFER VE KLİMA
Öncelikle buğu yapan aracın camlarına elinizde herhangi buğu önleyici bir madde yoksa kalorifer ya da klimayı açarak önleme yoluna gidebilirsiniz.
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Bu noktada dikkat etmeniz gereken konu ise havalandırmanın sadece camlara yönelmiş olmasına dikkat etmeniz ve fan ayarını en sona getirmenizdir.
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ARABANIZIN CAMLARINI AÇIN
Buğuyu kısa sürede kesmek için klima ya da kalorifer sisteminde arıza varsa arabanın camlarını açmanız gerekiyor. Buğunun oluşmasının nedeni iç ve dış sıcaklık farkından kaynaklandığından camları açarak da buğuyu önleyebilirsiniz. Ancak bu durumda üşüyeceğinizi unutmamanız gerekiyor.
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TIRAŞ KÖPÜĞÜ
Tıraş köpüğü buğuyu önleyen bir madde olarak öne çıkıyor ancak sürekli arabada bulunmadığından pek tercih edilmiyor.
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Tıraş köpüğü bolca cama sürülür ve yayılır. Bir süre beklendikten sonra sürülen tıraş köpüğü bezle temizlenir. Böylece bir süre daha buğu problemi yaşamazsınız.
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SABUNLU BEZ
Bir diğer yöntem ise sabunlu bezden geçiyor. Islak beze bolca likit sabunu iyice yedirin.
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Ardından nemli kalacak şekilde sıkın. Bu bezi arabanızda bulundurduğunuz sürece buğu yaptığında kullanabilirsiniz. Belli aralıklarla bezi temizleyip yine likit sabun tatbik ederek kullanmaya devam edebilirsiniz.
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Ardından nemli kalacak şekilde sıkın. Bu bezi arabanızda bulundurduğunuz sürece buğu yaptığında kullanabilirsiniz. Belli aralıklarla bezi temizleyip yine likit sabun tatbik ederek kullanmaya devam edebilirsiniz.
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KALORİFERİNİZİ ÇOK AÇMAYIN
Buğu sorununu giderdikten sonra kaloriferinizin derecesini 22-23 derecede statil tutmaya çalışın. Manuel ısıtma sistemine sahip araçlarda ise ısı oranını en yükseğe değil orta seviyede tutarsanız camlarınız daha geç sürede buğu yapacaktır. Varsa koltuk ısıtmayı tercih edebilirsiniz.