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Araba kullananlar dikkat! Bu hata fazla yakıt harcatıyor

Son dönemde tasarrufun kilit alanlarından biri de otomotiv sektörü oldu.

Hürriyet Haber
06.10.2019 - 09:00 | Son Güncelleme:
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Araba kullananlar dikkat Bu hata fazla yakıt harcatıyorNext

Yükselen sıfır araç fiyatları nedeniyle ikinci ele yönelim artarken araçların ömrünü uzatmak, yakıt maliyetlerini düşürmek ve yüksek servis bedellerinden uzak durmak da önem arz eder hale geldi. Posta Gazetesi'nin haberine göre, bu kapsamda işin uzmanlarından alınacak kritik tüyolar birçok noktada tasarruf ekonominize katkı yapabiliyor.

Etiketler: araba , yakıt , ekonomi , haberler
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