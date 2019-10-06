Araba kullananlar dikkat! Bu hata fazla yakıt harcatıyor

Yükselen sıfır araç fiyatları nedeniyle ikinci ele yönelim artarken araçların ömrünü uzatmak, yakıt maliyetlerini düşürmek ve yüksek servis bedellerinden uzak durmak da önem arz eder hale geldi. Posta Gazetesi'nin haberine göre, bu kapsamda işin uzmanlarından alınacak kritik tüyolar birçok noktada tasarruf ekonominize katkı yapabiliyor.
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