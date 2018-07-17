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    Haberler >Teknoloji>Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

    Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

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    Kaynak: What's Inside YouTube
    17.07.2018 - 18:28 | Son Güncelleme:
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    Araba koltuğunu kesip biçti İçinden bakın neler çıktıNext

    Buldukları her şeyin 'içini' gösterek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

    Etiketler: otomobil , araba , koltuk

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