Ara tatilde hangi etkinlikler yapılacak? MEB ara tatil etkinlik programı listesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da yapılacak sezonun 20. yarışıyla devam edecek. Gözler şimdi Güney Amerika'daki heyecan dolu Brezilya yarışının yapılacağı tarihte. Yarışseverler, özellikle Formula 1 yarışının saat ve yayıncı kanalını merak ediyor. Peki, Formula 1 Brezilya yarışı ne zaman? Formula 1 yarışı saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Zeytinburnu ilçesinin; Telsiz, Sümer, Veliefendi, Yeşiltepe, Yenidoğan, Seyit Nizam, Cırpıcı, Beştelsiz, Gökalp, Nuripaşa ve Kazlıçeşme mahallerini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Öğle saatlerinde başlayan su kesintisi şu saat itibariyle halen devam ediyor. Peki, Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?