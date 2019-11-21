Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Apple'ın gizli üssü ortaya çıktı! İnanılmaz görüntüler
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın kimsenin bilmediği gizli bir üssü bulunuyor. Peki burada neler oluyor mu dersiniz?
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Apple'ın sır üssü Teksas eyaletinde Austin şehrinde bulunuyor. Bu büyük yapının içine girdiğinizde mavi bir atmosfer sizi karşılıyor.
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Dışarıdan binaya giriş yapmak istediğinizde herhangi bir tabela veya yazı bulunmuyor. Gerçekten de üssün nerede olduğunu önceden bilmeden ya da yardım almadan bulabilme şansınız yok.
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9 bin metrekarelik bir depo içinde dünyanın en ilginç robotu görev yapıyor. İsmi ise Daisy.
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Boyu 10 metreyi bulan Daisy, beş farklı kola sahip. Peki bu gizli üste ne yapıyor dersiniz?
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Telefon 'katili' Daisy'nin görevi 2012'den bugüne satışa sunulan iPhone modellerini parçalarına ayırmak. Evet burası bir üretim merkezi değil, parçalama merkezi...
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Sadece bir saat içinde 200 iPhone'u parçalarına ayırabilen Daisy, ürünü parçalarken içindeki parçalara hasar vermeden bunu yapıyor. Kamerasını, pilini tane tane ve hızlı bir şekilde ayrıştırıyor.
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Yani aslında burası bir geri dönüşüm merkezi. Apple'ın çevre, politika ve sosyal girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson, CNET'e verdiği demeçte ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullandıklarına dikkat çekiyor.
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Apple, geçen yıl yalnızca tahminen 218 milyon iPhone satan dünyanın en iyi telefon üreticilerinden biri. İlk kez piyasaya sürüldüğünden bu yana 1,5 milyar iPhone alıcısına ulaştı.
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Apple, ömrünü tamamlayan iPhone'ları için Daisy'i yarattı. Daisy, telefonları parçalayarak bu parçaların ham bakır, alüminyum, kobalt ve diğer malzemelere geri dönüştürülmesini sağlıyor.
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Apple, kullanıcılarından bugüne dek 9 milyon iPhone'u teknik sorunlar yaşandığı gerekçesiyle geri topladı. Ve alınan bu iPhone'ların yerine müşteriye yeni modeller verildi.
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Daisy de Apple'ın topladığı bu iPhone'ları parçalamakla görevlendirildi.
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Diğer bir deyişle sizin bozuk diye Apple'a verdiğiniz cihazın uğradığı son durak Daisy'den başkası değil.
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Daisy, elektronik geri dönüşüm işlemini yaparken sadece bir elektronik cihazı parça parça ayırmakla kalmayıp, aynı zamanda çevresel etkiyi en aza indirecek bir yol haritasını da sunuyor.
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İşte Apple'ın gizli üssünden ve 'katil' robot Daisy'den ilginç görüntüler...