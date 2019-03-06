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    Haberler >Teknoloji>Apple'da çalışmak isteyen? 15 bin TL maaş...

    Apple'da çalışmak isteyen? 15 bin TL maaş...

    Apple dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve Türkiye'de verdiği iş ilanıyla eleman arayışında...

    Hürriyet Haber
    06.03.2019 - 10:14 | Son Güncelleme:
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    Appleda çalışmak isteyen 15 bin TL maaş...Next

    Apple yeni çalışanlar arıyor. Haftalar önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. İş yerine ise belli günler haricinde gelinmesi gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var!

    Etiketler: Çalışacak , Evden

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