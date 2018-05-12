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    Haberler >Teknoloji>Apple yine ilan verdi! Mağazada ve evinde oturup çalışacak eleman arıyor...

    Apple yine ilan verdi! Mağazada ve evinde oturup çalışacak eleman arıyor...

    Apple Türkiye'ye özel yeni iş ilanları verdi. Alacağı pozisyonların arasında uzman, operasyon eksperi ve çözüm mühendisi gibi pek çok alanı kapsayan iş kolları bulunuyor.

    Hürriyet Haber
    12.05.2018 - 18:40 | Son Güncelleme:
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    Apple yine ilan verdi Mağazada ve evinde oturup çalışacak eleman arıyor...Next

    Dünya devi Apple; aylar önce verdiği iş ilanına bugün itibariyle yenilerini ekledi! Şirket hem Apple mağazasında hem de evinde yerinden kalkmadan çalışacak dolgun maaş vereceği elemanlar (10 bin TL'den başlıyor) arıyor! Peki bu elemanlar ne iş yapacak dersiniz?

    Etiketler: Eleman , Çalışacak , Evden
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