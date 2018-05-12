Apple yine ilan verdi! Mağazada ve evinde oturup çalışacak eleman arıyor...

Dünya devi Apple; aylar önce verdiği iş ilanına bugün itibariyle yenilerini ekledi! Şirket hem Apple mağazasında hem de evinde yerinden kalkmadan çalışacak dolgun maaş vereceği elemanlar (10 bin TL'den başlıyor) arıyor! Peki bu elemanlar ne iş yapacak dersiniz?
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