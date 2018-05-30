Apple ve Samsung'un göz bebeklerine böyle 'işkence' ettiler!

Karşınızda Apple'ın bombası iPhone X ve Samsung'un Galaxy S8 Plus'ı var. Fiyatları Türkiye'de neredeyse 10 bin TL'yi bulan bu telefonların az sonra başına gelecekler sizi de şaşırtacak, 'yazık' diyeceksiniz!
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