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    Haberler >Teknoloji>Apple ve Samsung'un göz bebeklerine böyle 'işkence' ettiler!

    Apple ve Samsung'un göz bebeklerine böyle 'işkence' ettiler!

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    Görüntü: TechRax
    30.05.2018 - 18:26 | Son Güncelleme:
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    Apple ve Samsungun göz bebeklerine böyle işkence ettilerNext

    Karşınızda Apple'ın bombası iPhone X ve Samsung'un Galaxy S8 Plus'ı var. Fiyatları Türkiye'de neredeyse 10 bin TL'yi bulan bu telefonların az sonra başına gelecekler sizi de şaşırtacak, 'yazık' diyeceksiniz!

    Etiketler: iphone , silah , kurşun , test

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