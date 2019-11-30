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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Fotoğraflar: Reuters / AP / AA
30 Kasım 2019 - 13:34,

Apple iş ilanı verdi: İstanbul'dan çalışan arıyor!

Apple dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve Türkiye'de verdiği iş ilanıyla eleman arayışında...

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1

Apple yeni çalışanlar arıyor. Günler önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor.

2

Bazı iş kolları kapsamında iş yerine belli günler haricinde gelinmesi de gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var! İller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara da bulunuyor.

3

Apple'ın Türkiye genelinde aradığı iş kollarından bazıları ise ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi... Maaşlar ise şirkete yakın kaynaklara göre ortalama 10-15 bin TL...

4

Apple işe alacağı kişilere bir dizi soru hazırlamış durumda. Peki bu sorulara siz olsanız nasıl yanıt verirdiniz? Okuyun, sorulara şaşıracaksınız, cevapları iyi düşünün!

5

İşte o sorular.... İlk sorudan başlayalım

Seni buraya ne getirdi?

6

8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.

7

En yakın arkadaşınız kim?

8

Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?

9

İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!

10

Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?

11

100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?

12

Kendini anlat, seni ne meraklandırıyor?

13

Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?

14

3 kutu var. 1’inde elma, 1’inde portakal ve 1’inde hem elma hem portakal var. Kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1’ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin?

15

Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?

16

Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?

17

Bir kişi bilgisayarı için ‘beton gibi’ diyor. Ne yaparsın?

18

Sen, zeki misin?

19

Hataların neler ve bunlardan ne öğrendin?

20

Bir yöneticinin kararına katılmadığın oldu mu ve bu olaya nasıl yaklaştın? Bir örnek ver ve tepkilerini açıkla.

21

Bir bardağa su doldurdun ve bardağı, pikabın üzerine koydun. Yavaşça hızlanmaya başladı. İlk önce ne olur?

22

Hayatında gurur duyarak yaptığın bir şey söyle!

23

Seni neden işe alalım?

24

Yaratıcı mısın? Yaratıcı bir şey söyle!

25

Bir alçak gönüllülük örneği tarif et

26

Bir müşterinin problemini çözmekten veya iyi bir deneyim yaşatmaktan daha iyi olan şey nedir?

27

Apple, ismini Apple Computers Incorporated’tan Apple Inc.’e neden çevirdi?

28

Bana sadece sesinle, bir müşteriye nasıl yardım ettiğini gösterir gibi rol yap!

29

Seni her gün buraya getiren şey ne?

30

iTunes gibi bir uygulamada resimlerin yüklenmesi baya zaman alıyor. Kullanılmayan resimleri zaman içinde temizlemek için nasıl bir strateji geliştirirsin?

31

Size yazı mı tura mı olduğunuzu bilmediğiniz paralar verseler ve her birini 3 defa atmanız gerekse, ve tura, tura, tura, yazı gelse; geri kalan paraların yazı veya tura gelme olasılığı nedir?

32

Geçtiğimiz 4 yıl içinde en iyi ve en kötü gününüz hangileriydi?

33

Apple Store’a bir müşteri olarak vardığında ilk olarak ne hissettin?

34

Niçin burada çalışmak istiyorsunuz ve bizim tarafımızdan işe alınırsanız, eski işinizde kaçıracağınız şeyler nedir?

35

En sevdiğiniz uygulamayı nasıl test edersiniz?

36

Şu andan itibaren 5 yıl içinde ne yapmak istiyorsun?

37

Tost makinesini nasıl test edersin?

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