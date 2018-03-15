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    Haberler >Teknoloji>Apple çalışacak eleman arıyor, 15 bin TL maaş...

    Apple çalışacak eleman arıyor, 15 bin TL maaş...

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    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 13:29 | Son Güncelleme:
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    Apple çalışacak eleman arıyor, 15 bin TL maaş...Next

    Apple yeni çalışanlar arıyor. Haftalar önce verdiği ilanı halen açık olan Apple, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. İş yerine ise belli günler haricinde gelinmesi gerekmiyor! Apple'ın çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de var!

    Etiketler: Apple , Eleman , Çalışacak , Evden

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