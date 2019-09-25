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AÖL yeni dönem kayıtları ve ders seçimi ne zaman bitecek? AÖL sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2019-2020 sezonu 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinde son günlere girilerken, AÖL ders seçim aşaması da geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Açık lise öğrencileri şimdi, kayıt işlemleri ile ders seçiminin son tarihi hakkında bilgi almak istiyor. Öte yandan dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, AÖL yeni dönem kayıtları ve ders seçimi ne zaman bitecek?
Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş için AÖL kayıt ve ders seçim süreci tüm hızıyla devam ederken, öğrencilerin konuya dair araştırmaları da ekim ayına kısa bir süre kala hız kazandı. İşte, AÖL kayıt ve ders seçim süreci hakkında merak edilenler...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.
DERS SEÇME İŞLEMLERİ
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.
KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerin (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yatırabileceklerdir.
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
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