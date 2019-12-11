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Gündem
11 Aralık 2019 - 15:00,

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. Dönem AÖL sonuçları tarihi belli oldu mu?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem oturumları 7-8 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Sınav sürecini geride bırakan açıköğretimliler şimdi AÖL sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nca online sistem üzerinden açıklanacak. Öğrenciler kendilerinden istenilen bilgilerle AÖL sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği sınavlardan biri olan AÖL’ün 1. Dönem oturumları geride kaldı. 2019- 2020 eğitim-öğretim döneminin ilk oturumlarını tamamlayan öğrenciler, aldıkları notu öğrenebilmek için AÖL sonuçlarını bekliyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. Dönem AÖL sonuçları tarihi belli oldu mu?

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MEB'ten 7-8 Aralık tarihli AÖL sınav sonuçları için tarih bilgisi gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 8-9 Aralık 2018 tarihinde yapılan AÖL 1. Dönem sınavının sonuçları 27 Aralık 2018 tarihinde duyurulmuştu.

3AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak. Online sisteme kayıtlı açıköğretim öğrencileri, T.C. kimlik numarası ve AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla bireysel sonuçları görüntüleyebilecek. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

4AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019.

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