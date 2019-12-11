Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği sınavlardan biri olan AÖL’ün 1. Dönem oturumları geride kaldı. 2019- 2020 eğitim-öğretim döneminin ilk oturumlarını tamamlayan öğrenciler, aldıkları notu öğrenebilmek için AÖL sonuçlarını bekliyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. Dönem AÖL sonuçları tarihi belli oldu mu?