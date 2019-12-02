Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) yayınlandı mı? Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının gerçekleşmesine kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav yerleri bilgisine çevrildi. AÖL 1. Dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak. Sınavda gerekli olan belgeler var, bunlardan biri de AÖL sınav giriş belgesi. Peki, sınav yerleri bilgisini içeren AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman?
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1
2019- 2020 eğitim öğretim döneminin ilk AÖL sınavı için geri sayım devam ediyor. Kayıt sürecini başarıyla tamamlayan açıköğretimliler, bu ay içerisinde AÖL sınavlarına girecek. Peki, AÖL ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
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2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL sınav giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde online sistem üzerinden açıklanacak. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgilerle sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.
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AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 20202019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019
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SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.