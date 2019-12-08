AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Açık Lise Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları gerçekleşirken sınavdan sonraki sürece dair araştırmalar da devam ediyor. En çok merak edilen konuların başında ise AÖL sınav soruları ve cevaplarının yanı sıra sonuç tarihi var. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Açık Lise Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL 1.dönem sınavlarının oturumları 8 Aralık’ta tamamlanmış olacak. AÖL’de sınav hazırlıklarını geride bırakan öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Sonuçların açıklanma tarihinin yanı sıra AÖL soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih merak ediliyor. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi site üzerinden net bir bilgiye yer verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 8-9 Aralık tarihinde yapılan AÖL 1. Dönem sınavının sonuçları 27 Aralık’ta duyurulmuştu.
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AÖL SORULARI-CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Bir önceki sınav dönemleri baz alındığında AÖL sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
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AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak. Online sisteme kayıtlı açıköğretim öğrencileri, T.C. kimlik numarası ve AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla bireysel sonuçları görüntüleyebilecek. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.