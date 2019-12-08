AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Açık Lise Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak. Online sisteme kayıtlı açıköğretim öğrencileri, T.C. kimlik numarası ve AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla bireysel sonuçları görüntüleyebilecek. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.