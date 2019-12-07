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Gündem
07 Aralık 2019 - 19:28,

Açık lise sınavları devam ediyor | AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği lokasyonlarda gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından gözler, sonuç aşamasına çevrildi. Henüz yarın da oturum olmasına rağmen öğrenciler sonuç tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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Öğrenimlerini Açık Öğretim Lisesi (AÖL) üzerinde devam ettiren on binlerce kişinin katıldığı sınavın ardından gözler, AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Bugün 1. dönem sınavının ilk oturumuna katılım sağlayan öğrenciler şimdi sonuç tarihine odaklandı. İşte, 2019-2020 AÖL 1. dönem sınavları hakkında ayrıntılar...

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7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınavlarında süreç yarın tamamlanacak. 08 Aralık 2019 Pazar günü 3. oturum Saat 09.30'da başlayacak.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Geçmiş yıllardaki bilgiler baz alındığında sonuçların 15 gün içinde erişime açılabileceği söylenebilir.

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AÖL sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde vereceğiz.

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