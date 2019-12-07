Gündem 07 Aralık 2019 - 19:28, 07 Aralık 2019 - 20:08

Açık lise sınavları devam ediyor | AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği lokasyonlarda gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından gözler, sonuç aşamasına çevrildi. Henüz yarın da oturum olmasına rağmen öğrenciler sonuç tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?