AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih!
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, geçtiğimiz hafta sonu sınava giren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Eğitimlerini açıköğretim lisesi ile sürdüren ve belirli dönemlerde sınavlara giren öğrenciler, AÖL sınav sonuçları ile birlikte sonraki sınava hazırlıklarına başlayacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan o tarih hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖL sınav sonuçları, 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen sınavların ardından sorgulanmaya başlandı. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna alacakları cevaba göre sonraki sınava hazırlıklarına başlayacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmenin sonuçları, yine müdürlük tarafından duyurulacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarihi görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
AÖL sınav sonuçları, 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından değerlendirme sürecine tabi tutulmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Sonuçların, geçtiğimiz yılın sonuç açıklama süreci dikkate alındığında 1 Ocak Çarşamba günü itibariyle açıklanması bekleniyor.
3
SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.
Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
4
İTİRAZ NASIL YAPILIYOR?
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz web sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.