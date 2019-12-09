AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih!

AÖL sınav sonuçları, 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen sınavların ardından sorgulanmaya başlandı. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna alacakları cevaba göre sonraki sınava hazırlıklarına başlayacak olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL sınav sonuçları, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmenin sonuçları, yine müdürlük tarafından duyurulacak.



Sınav sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarihi görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...