AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 yılının kayıt yenileme ve sınav takvimi belli oldu!
AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi sürüyor. 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ve binlerce kişinin katılımını sağladığı AÖL sınavı için sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. AÖL sınav sonuçları için değerlendirme, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında öğrencilerin merakla araştırdığı tarih detayı
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AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler, AÖL giriş ekranı aracılığıyla sonuçları kolayca öğrenebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlar için beklenen tarih bilgisi
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih bilgisi...
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları, 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından değerlendirme sürecine tabi tutulmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Sonuçların, geçtiğimiz yılın sonuç açıklama süreci dikkate alındığında 1 Ocak Çarşamba günü itibariyle açıklanması bekleniyor.
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SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.
Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
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İTİRAZ NASIL YAPILIYOR?
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz web sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.
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AÖL 2020 İŞ TAKVİMİ YAYIMLANDI
AÖL 2020 iş takviminde 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihi, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri tarihi gibi detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.