AÖF yarın saat kaçta başlayacak? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınav tarihi için artık sadece saatler kaldı. Sınav hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler, bir yandan AÖF sınavında gerekli olan belgeleri inceliyor. Peki, AÖF yarın saat kaçta başlayacak? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte sınav süreciyle ilgili bilgiler ve AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
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AÖF’te güz dönemi ara sınav heyecanı sürdürüyor. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası 2019- 2020 akademik takvimine göre, AÖF güz dönemi ara sınav oturumları 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav öncesinde en çok merak edilen konular ise AÖF sınav giriş belgesi ve sınav saatine yönelik oluyor. Peki, AÖF yarın saat kaçta başlayacak? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
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Takvime göre, AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar her iki günde de 2'şer oturum olmak üzere 4 oturumda tamamlanacak. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.
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AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler. AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 2)Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.