AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı linki

14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF vize sınavı ardından kısa sürede soru-cevap duyurusu geldi. AÖF sınav sonuçları öncesinde alacakları notları merak eden açıköğretimliler, bir yandan net hesabı yaparken; bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için açıklamada bulundu mu? AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?