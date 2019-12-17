AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı linki
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi vize sınavları dört oturumda tamamlandı. Hafta sonu gerçekleştirilen AÖF vize sınavında çıkan sorular ve cevap anahtarı 16 Aralık Pazartesi günü e Kampüs sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı linki...
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14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF vize sınavı ardından kısa sürede soru-cevap duyurusu geldi. AÖF sınav sonuçları öncesinde alacakları notları merak eden açıköğretimliler, bir yandan net hesabı yaparken; bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları için açıklamada bulundu mu? AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama olmadı ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçların aralık ayının son haftası içerisinde duyurulması bekleniyor. AÖF güz dönemi sonu sınavlarının 18-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.
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AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı eKampüs sistemi üzerinden erişime açıldı. Açıköğretimliler, çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs sisteminden erişebiliyorlar. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz. AÖF VİZE SINAV SORULARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
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AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?
,Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.