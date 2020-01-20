AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? (Erken açıklanacak) İşte AÖF soruları ve cevapları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 18-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. AÖF sınav soruları ve cevapları için bekleyen duyuru ise kısa sürede geldi. Net sayısını merak eden öğrenciler AÖF soruları ve cevapları ile bir tahminde bulunabiliyor. Öte yandan Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, sonuçlar için yazılı açıklama yaptı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Anadolu Üniversitesi resmi Facebook adresi üzerinden soru-cevap duyurusu yayımladı. Yapılan duyuruda; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav soruları yayında!Anadolu Mobil uygulamamız ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
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AÖF SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve final dönemine ait sınav soruları üniversitenin resmi sayfası üzerinden görüntülenebiliyor. Sisteme kayıtlı öğrenciler kendilerinden istenen bilgilerle sorular ve cevap anahtarına ulaşabiliyor. AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
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AÖF FİNAL SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANACAK
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.
Öğrenci sayısı bakımından dünyada 3'üncü olan AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 14-15 Aralık 2019'da gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının 5 gün gibi rekor bir sürede duyurulduğunu hatırlatan Başar, şöyle devam etti:
"Açıköğretim Sistemi'ndeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."
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Başar, Türkiye'nin tüm illerinde, 28 yabancı ülkede ve 70 sınav merkezinde hizmet veren sistemin mezun sayısının 6 milyonu aştığını aktardı.
"AÖS Sorular", "Anadolu ÖYS", "Özet Oku" ve "3D AÖS" olmak üzere 4 mobil uygulama bulunduğuna değinen Başar, bunları tek platformda bir araya getirmeyi planladıklarını duyurdu.
Açık Kütüphane'de 44 bin 304 materyalin yer aldığı bilgisini veren Başar, "Bu materyallerin indirilme sayısı ise 2019 yılı sonu itibarıyla 33 binin üzerinde. Bu önemli bir rakam. Amacımız, mümkün olduğu kadar çok kişinin bilgiden yararlanması ve bilginin yayılmasıdır. Açık Kütüphane de bizim için statik değil, dinamik bir yapı. Sürekli takibini ve yenilemelerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.